Luynes

L’A.C.L. prend ses quartiers à La Grange

Rue Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le temps d’un long week-end à La Grange, l’Association Culturelle Luynoise vous propose de venir découvrir les œuvres de toute une année des adhérents de Cartonnage & Cie et des cours d’arts plastiques. Le dimanche, la section théâtre de l’association présentera son spectacle de fin d’année.

Le temps d’un long week-end à La Grange, l’Association Culturelle Luynoise (A.C.L.) vous propose de venir découvrir les œuvres de toute une année des adhérents de Luyn’Encadre et des cours d’arts plastiques.

Le dimanche, la section théâtre de l’association présentera son spectacle de fin d’année mise en scène par Caroline Marion.

Plus d’information auprès de Sylviane Fortun, Présidente de l’A.C.L. 06 31 22 78 01 .

Rue Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 22 78 01

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English :

Over a long weekend at La Grange, the Association Culturelle Luynoise invites you to come and discover the year?s worth of works by members of Cartonnage & Cie and the art classes. On Sunday, the association?s theater section will present its end-of-year show.

L’événement L’A.C.L. prend ses quartiers à La Grange Luynes a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37