L’art de prendre soin, Amphithéâtre du Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade, Bordeaux

lundi 12 octobre 2026 · Amphithéâtre du Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade · Bordeaux

Informations pratiques

L’art de prendre soin Lundi 12 octobre, 19h00 Amphithéâtre du Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00

Cette soirée mettra en lumière plusieurs projets culturels développés au sein du Centre Hospitalier Charles Perrens, illustrant les liens entre art, soin et rétablissement.

Elle se poursuivra par une rencontre avec Philippa Motte, autrice de Et c’est moi qu’on enferme, autour de son parcours et de la place de l’écriture dans le rétablissement.

La soirée se conclura par un cocktail convivial.

Évènement organisé par le Centre Hospitalier Charles Perrens dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2026.

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Table ronde

DR