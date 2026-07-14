Informations pratiques

L’ART DE VIVRE, CLÉDAT & PETITPIERRE / COMPAGNIE TWENTYTWENTY Théâtre National de Bretagne Rennes 26 – 28 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Songe hors du monde réel, « L’art de vivre » nous invite dans l’imaginaire foisonnant de 2 interprètes dans un décor surréaliste inspiré de l’univers de René Magritte.

Songe hors du monde réel, _L’art de vivre_ nous invite dans l’imaginaire foisonnant de 2 interprètes dans un décor surréaliste inspiré de l’univers de René Magritte.

Au plateau, tout semble fait de bois : le sol, une bougie et une pipe géantes, des chapeaux melon et même les 2 personnages plongés dans ce décor tout droit sorti de l’imaginaire surréaliste. L’art de vivre emprunte son titre à celui d’une toile du peintre belge René Magritte, dont l’univers a inspiré au comédien Guillaume Drouadaine (membre de la troupe Catalyse du Centre National de la Création Adaptée) des questionnements qui sont au cœur de la pièce. Avec humour, lui et son complice Fabien Coquil activent mots, mouvements et danse pour habiter ce rêve. Le temps qui s’écoule sur scène est celui d’un songe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-26T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-28T20:10:00.000+02:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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