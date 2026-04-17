L’art des fugues Eglise St-Pierre Crozon
L’art des fugues Eglise St-Pierre Crozon samedi 9 mai 2026.
Crozon
L’art des fugues
Eglise St-Pierre 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Récital d’orgue dans le cadre du Jour de L’Orgue 2026
par Robert Ranquet organiste,
notamment à l’abbaye de Landévennec ou au grand orgue de Saint Louis-en-l’Île à Paris sur l’orgue historique Thomas Dallam Alain Sals
Fugues de F & L COUPERIN, E du CAURROY, J TITELOUSE, N de GRIGNY, G FRESCOBALDI, J-S BACH .
Eglise St-Pierre 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39
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English : L’art des fugues
L’événement L’art des fugues Crozon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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