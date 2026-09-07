L’Art d’être mon père, Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury, Fontenay-le-Fleury

Informations pratiques

L’Art d’être mon père Vendredi 9 octobre, 20h30 Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Zoé est en CM2. Ses parents sont séparés, et son père, pour pouvoir passer du temps avec sa fille, vient mettre en scène le spectacle de la fête de l’école : la comédie musicale Les Misérables. A travers ces répétitions tout au long de l’année scolaire, il tente de transmettre aux enfants son goût de la poésie, son extrême sensibilité au monde, la nécessité de l’art dans la vie… Mais les choses ne vont pas se passer si simplement, et le père, hanté par ses démons, transgressif et excessif, mettra en péril toute l’entreprise. Le spectacle aura-t-il finalement lieu? Julie Timmerman joue à elle seule une dizaine de personnages, et nous fait traverser cette histoire intime et collective avec humour, amour, gouffres et lumière. Petite Zoé, forme légère et itinérante, est le deuxième volet d’un diptyque commencé avec Zoé, forme à quatre acteurs pour lieux dédiés, créé en janvier 2024 au Théâtre de Belleville.

Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « idiomecanictheatre@gmail.com »}]

Idiomécanic Théâtre – Julie Timmerman théâtre seule en scène

Benjamin Laurent