L’art du bain Salle de réception Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

L’art du bain

Salle de réception 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Entre reflet et transparence, comment capturer l’insaisissable ? Une conférence qui explore le thème de l’eau, à la fois défi technique et motif fascinant qui agit comme une interface visuelle passionnante.

Comment les artistes ont-ils représenté les corps dans l’eau, et à quelles fins ? Cette conférence vous invite à plonger de multiples façons pour partager la baignade mythologique des divinités, les ablutions rituelles séculaires, voir le bain au prisme intime du concept de propreté, de beauté et d’hygiène, mais aussi regarder les architectures des bains publics, lieux de bien-être et de socialisation. Sans oublier les représentations du bain de mer et de loisir, plébiscitées par les artistes !

par Eva Prouteau, critique d’art et conférencière

À partir de 15ans

Durée 1h30

Tarif unique de 6€

Nombre de places limité, réservation conseillée .

Salle de réception 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

Between reflection and transparency, how can we capture the elusive? A lecture that explores the theme of water—both a technical challenge and a fascinating motif that serves as a captivating visual interface.

L’événement L’art du bain Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE