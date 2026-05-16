L’ART DU FEU Hérépian
L’ART DU FEU Hérépian mercredi 1 juillet 2026.
Hérépian
L’ART DU FEU
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-01
L’Art du Feu L’Exposition autour du métal
Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains
Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Association HPMC | 06 26 73 47 42 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grand Orb | 04 67 95 39 95
L’Art du Feu L’Exposition autour du métal
Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Du 1er au 12 juillet
Tout public. Entrée libre et gratuite.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Association HPMC | 06 26 73 47 42 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grand Orb | 04 67 95 39 95
Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des métiers d’art du métal.
À travers leurs réalisations, les artistes révèlent toute la force expressive de cette matière, tour à tour brute, élégante ou monumentale.
Une occasion unique de découvrir leur univers avant de les rencontrer lors des démonstrations et animations des 11 et 12 juillet. .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English : L’ART DU FEU
The Art of Fire: An Exhibition Focusing on Metal
Artistic ironwork, metal sculpture, forged creations, and contemporary assemblages
Rodin Room at the Museum of Bells and Chimes
Open Tuesday through Sunday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
HPMC Association | 06 26 73 47 42 Museum of Bells and Chimes Grand Orb | 04 67 95 39 95
L’événement L’ART DU FEU Hérépian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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