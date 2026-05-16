Hérépian

L’ART DU FEU

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-01

L’Art du Feu L’Exposition autour du métal

Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains

Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

Association HPMC | 06 26 73 47 42 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grand Orb | 04 67 95 39 95

L’Art du Feu L’Exposition autour du métal

Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Du 1er au 12 juillet

Tout public. Entrée libre et gratuite.

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

Association HPMC | 06 26 73 47 42 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grand Orb | 04 67 95 39 95

Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des métiers d’art du métal.

À travers leurs réalisations, les artistes révèlent toute la force expressive de cette matière, tour à tour brute, élégante ou monumentale.

Une occasion unique de découvrir leur univers avant de les rencontrer lors des démonstrations et animations des 11 et 12 juillet. .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English : L’ART DU FEU

The Art of Fire: An Exhibition Focusing on Metal

Artistic ironwork, metal sculpture, forged creations, and contemporary assemblages

Rodin Room at the Museum of Bells and Chimes

Open Tuesday through Sunday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

HPMC Association | 06 26 73 47 42 Museum of Bells and Chimes Grand Orb | 04 67 95 39 95

L’événement L’ART DU FEU Hérépian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB