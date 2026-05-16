Hérépian

CONCERT CONCERT LEANWOLF BLUES ROCK

Avenue de la Gare Hérépian Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Concert LeanWolf Blues rock. Concert gratuit et en plein air.

Quentin Aubugnac chant et guitare, Emilie Gindrat batterie, Samuel Maréchal à la basse électrique

Concert gratuit et en plein air.

Information au 07 82 48 67 54

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Concert LeanWolf Blues rock

Parvis du Musée de La Cloche et de la Sonaille, Hérépian

LeanWolf est un chanteur-guitariste qui fait dialoguer la fureur du rock, la ferveur du blues et l’âme de la soul dans une même respiration. Influencé par King, Alabama Shakeset les Teskey Brothers, l’artiste transpose tous ces héritages dans une écriture exigeante. Sa guitare, tantôt tranchante, tantôt caressante, devient l’écho d’une voix habitée où l’artiste

mêle toutes ses émotions, la rage, la puissance et la fragilité pour communiquer au public une énergie pure qui le galvanise. A voir absolument !

Quentin Aubugnac chant et guitare, Emilie Gindrat batterie, Samuel Maréchal à la basse électrique

Concert gratuit et en plein air.

Réservation au 07 82 48 67 54 .

Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

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English :

The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association will take place from June 19 to July 5, 2026

LeanWolf Blues rock concert. Free open-air concert.

Quentin Aubugnac on vocals and guitar, Emilie Gindrat on drums, Samuel Maréchal on electric bass

Free open-air concert.

Information on 07 82 48 67 54

L’événement CONCERT CONCERT LEANWOLF BLUES ROCK Hérépian a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB