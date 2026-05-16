MAJIC FABLAB FLOCAGE Hérépian
MAJIC FABLAB FLOCAGE Hérépian vendredi 3 juillet 2026.
Hérépian
MAJIC FABLAB FLOCAGE
1 Avenue Abbé Tarroux Hérépian Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Créez, fabriquez, innovez !
Repartez avec votre vêtement personnalisé
Tout public.
Durée 1h30.
Prix 5€/personne.
A partir de 8 ans
Inscription conseillée au 04 87 83 05 20
Créez, fabriquez, innovez !
Repartez avec votre vêtement personnalisé
Tout public.
Durée 1h30.
Prix 5€/personne.
A partir de 8 ans
Inscription conseillée au 04 87 83 05 20 .
1 Avenue Abbé Tarroux Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
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English :
Create, craft, and innovate!
Take home your own personalized garment
Open to all ages.
Duration: 1.5 hours.
Price: €5 per person.
Ages 8 and up
Registration recommended at 04 87 83 05 20
L’événement MAJIC FABLAB FLOCAGE Hérépian a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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