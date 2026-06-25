Granville

L’art moderne en famille découverte des collections permanentes

84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Les collections permanentes du MamRA se révèlent sous un nouveau jour. Durant une heure, cette visite destinée aux familles s’appuie sur les sens pour contempler et comprendre la collection de Richard Anacréon, composée d’œuvres beaux-arts et d’ouvrages remarquables qui se sont enrichis au fil des nombreuses acquisitions.

A partir de 8 ans

Sur réservation uniquement au 02 33 51 02 94, ou billetterie en ligne sur le site. .

84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : L’art moderne en famille découverte des collections permanentes

L’événement L’art moderne en famille découverte des collections permanentes Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer