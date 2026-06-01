L’Artofête Saint-Just
L’Artofête Saint-Just dimanche 28 juin 2026.
Saint-Just
L’Artofête
154 Route de la Sandonie Saint-Just Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La belle journée c’est avant tout passer un moment joyeux ensemble où il sera question d’art bien sûr, mais qui ne soit pas réservé aux seuls connaisseurs, loin de là…
Au programme visite de l’artothèque, jeu des 1000 pinceaux, rencontres avec des artistes, concert dessiné et moment gourmand
La belle journée c’est avant tout passer un moment joyeux ensemble où il sera question d’art bien sûr, mais qui ne soit pas réservé aux seuls connaisseurs, loin de là…
Au programme visite de l’artothèque, jeu des 1000 pinceaux, rencontres avec des artistes, concert dessiné et moment gourmand .
154 Route de la Sandonie Saint-Just 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 81 16
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English : L’Artofête
This wonderful day is, above all, about spending a joyful time together—where art will certainly be a focus, but one that isn’t reserved solely for connoisseurs, far from it…
On the agenda: a tour of the art library, the “1,000 Brushes” game, meet-and-greets with artists, a drawing concert, and a culinary treat
L’événement L’Artofête Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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