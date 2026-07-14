LAS QUADRA EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
LAS QUADRA EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
PLEINS PHARES, c’est bien plus qu’un premier album. C’est le cri d’une équipe qui refuse de voir le rap devenir une vulgaire poésie ou un produit marketing low-cost . Ici, on parle de Las Quadra, de Sirop2laRue, d’une école où la rime est une arme ultime et le texte une thérapie .
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
PLEINS PHARES, c’est bien plus qu’un premier album. C’est le cri d’une équipe qui refuse de voir le rap devenir une vulgaire poésie ou un produit marketing low-cost . Ici, on parle de Las Quadra, de Sirop2laRue, d’une école où la rime est une arme ultime et le texte une thérapie .
Entre boom-bap viscéral et punchlines acérées, ce projet est un voyage à 100 à l’heure sur la bande d’arrêt d’urgence de nos vies. C’est l’art de mettre des mots sur les maux, sans baisser le froc, sans artifices.
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=AplTU3yoTE0
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Instagram https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PLEINS PHARES is much more than a debut album. It’s the cry of a crew that refuses to let rap become “vulgar poetry” or a “low-cost” marketing product. Here, we’re talking about Las Quadra, Sirop2laRue, and a school where the rhyme is the “ultimate weapon” and the lyrics are “therapy.”
As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/
L’événement LAS QUADRA EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-CDT48
À voir aussi à Nasbinals (Lozère)
- DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK Nasbinals 14 juillet 2026
- SPECTACLE MUSICO-THÉÂTRAL EL CAMINO Nasbinals 20 juillet 2026
- COUCHERS DE SOLEIL LAC DES SALHIENS Nasbinals 20 juillet 2026
- 60 ANS DE LA ROSÉE DU MATIN Nasbinals 23 juillet 2026
- OCTOPOULPE EN CONCERT Nasbinals 14 août 2026