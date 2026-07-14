Informations pratiques

Nasbinals

LAS QUADRA EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

PLEINS PHARES, c’est bien plus qu’un premier album. C’est le cri d’une équipe qui refuse de voir le rap devenir une vulgaire poésie ou un produit marketing low-cost . Ici, on parle de Las Quadra, de Sirop2laRue, d’une école où la rime est une arme ultime et le texte une thérapie .

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

PLEINS PHARES, c’est bien plus qu’un premier album. C’est le cri d’une équipe qui refuse de voir le rap devenir une vulgaire poésie ou un produit marketing low-cost . Ici, on parle de Las Quadra, de Sirop2laRue, d’une école où la rime est une arme ultime et le texte une thérapie .

Entre boom-bap viscéral et punchlines acérées, ce projet est un voyage à 100 à l’heure sur la bande d’arrêt d’urgence de nos vies. C’est l’art de mettre des mots sur les maux, sans baisser le froc, sans artifices.

Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=AplTU3yoTE0

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Instagram https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

PLEINS PHARES is much more than a debut album. It’s the cry of a crew that refuses to let rap become “vulgar poetry” or a “low-cost” marketing product. Here, we’re talking about Las Quadra, Sirop2laRue, and a school where the rhyme is the “ultimate weapon” and the lyrics are “therapy.”

As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement LAS QUADRA EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-CDT48