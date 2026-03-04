Laser Tag dans les bois

Le Bois Noir, lieu-dit Le Merdy Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’APE Jean Monnet organise le 26 avril prochain une après-midi Lasertag. Il s’agit d’un laser game en extérieur. Une activité sportive de plein air, mêlant cache-cache et stratégie, patiente et vivacité. Nous avons fait appel à Laser Tag Expérience, situé à Ty Colo, St Renan, pour mettre à disposition le matériel et encadrer les parties.

Répartis en 2 équipes de 6 joueurs maximum, dans une aire de jeu délimité, les joueurs sont munis de pointeurs et de récepteurs laser. Le jeu consiste à viser à l’aide du pointeur les joueur de l’équipe adverse, désactivant ainsi leur pointeur et les plaçant hors-jeu quelques instants.

Les partie opposeront 2 équipes de 6 joueurs chacune maximum, et dureront 12 minutes. La réservation est obligatoire, sur Helloasso, à la page APE Jean Monnet En fonction du remplissage de ces créneaux, nous serons peut-être amenés à quelques ajustements afin de maintenir un nombre minimum de participants pour chacune des parties.

Pour les plus jeunes ou moins téméraires, nous vous proposons des jeux d’extérieurs en bois, en libre accès. photo jeu en bois

Et enfin, pour vous restaurer sur place, nous avons invité le food truck La Tribu d’Ana. logo La Tribu d’ANA .Au menu: crèpes salées et sucrés. Vous trouverez également une buvette, avec boissons chaudes ou fraiches.

Le parking pour les voitures se fera dans un champ mis à notre disposition en face du bois noir. .

Le Bois Noir, lieu-dit Le Merdy Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 40 26 35 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Laser Tag dans les bois

L’événement Laser Tag dans les bois Ploudaniel a été mis à jour le 2026-03-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne