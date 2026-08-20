L’assemblée des sols : 3 jours à partager savoirs, gestes, expériences, et remettre les sols au cœur de nos manières d’habiter un territoire., kerminy, Rosporden

Informations pratiques

L’assemblée des sols : 3 jours à partager savoirs, gestes, expériences, et remettre les sols au cœur de nos manières d’habiter un territoire. 28 – 30 août kerminy Finistère

Bienvenu.es en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Trois jours pour faire circuler des savoirs, des gestes et des expériences, et remettre les sols au centre de nos manières d’habiter un territoire.

L’Assemblée des sols est un réseau international qui réunit artistes, paysan·nes, chercheur·euses, éducateur·ices et communautés locales autour d’une attention commune portée aux sols.

À Kerminy, elle propose de faire se rencontrer des personnes, des pratiques et des savoirs qui œuvrent dans ce milieu vivant : on le cultive, on y plante des arbres, on en extrait de l’argile, on observe ses organismes, on y construit, on y marche et on y mange.

L’Assemblée est populaire et ouverte à toutes et tous !

Un temps fort de PARK

Parcours d’Agriculture en Arts

L’Assemblée des sols prend place dans le cadre de PARK, parcours artistique et agricole développé à Kerminy. Œuvres, pratiques agricoles, paysages, ateliers et espaces de production restent accessibles pendant l’événement.

Cultiver et faire circuler

Le sol est un milieu vivant, travaillé par l’eau, les racines, les animaux autant que par nos gestes. Autour de lui circulent des savoirs, des outils, des semences et des récits.

Une manière de cultiver, d’entretenir une haie ou de travailler le bois peut rencontrer une recherche scientifique ou une pratique artistique. Ces passages permettent aux savoir-faire de se transmettre, de s’enrichir et de se transformer.

L’Assemblée ouvre un espace pour apprendre, expérimenter et agir ensemble.

Vendredi 28 août

Ouverture de l’Assemblée

À la tombée de la nuit · Umi no Oya

Projection du film de Ewen Chardronnet & Maya Minder, autour de l’algologue Kathleen Drew-Baker, de la culture du nori au Japon et des relations entre sciences, algues, aquaculture et changement climatique.

Samedi 29 août · À partir de 10h

Comment faire assemblée ?

10h30 · Kerminy : un milieu de pratiques

Mot d’accueil par Marina Pirot.

10h45 · Pourquoi une Soil Assembly ?

Ewen Chardronnet · Myriad / Soil Assembly.

11h–12h30 · Assemblée régionale ouverte

Animation par Patrick Degeorges · IHEPAT.

Que voulons-nous aujourd’hui faire circuler, transmettre et réinventer ensemble ?

Samedi · 14h–17h

Village des pratiques

Ateliers, démonstrations, pratiques agricoles et artisanales, recherches, œuvres, visites et causeries se déploient dans Kerminy.

À l’écoute des plantes · Laurent Vandanjon

Infraterra · Sonifier le sol · Dominique Leroy & Tony Robinet

Cyclo-Farm · Nina Crouzet & Malo Legrand

Cyclo-Tools · Lison Rigault

Verger Social Club · Olivier Heinry

Coopérative semencière Graines de Liberté — Hadoù ar Frankiz

La faux, les prairies et les zones humides · Sébastien & Charlotte Furic

Transmettre les gestes · Jean-Bernard & Laurence Huon

Boisiller · céramique · laine · haies · Halle œuvrière de Kerminy

Habiter nos sols · Joanne Clavel & Violeta Salvatierra

Compostage & paillage · CCA

Les plantes qui nous veulent du bien · Maison des transitions & Réseau des transitions

Contributions spontanées bienvenues : un tableau à craie permettra de proposer une intervention ou de rejoindre une activité.

Causeries paysannes

15h · Mi-paysan mi-X

Leila Chakroun en causerie avec Jean-Bernard Huon, Sébastien Furic, François de Solminihac et les artistes-paysans de Kerminy.

16h · Faire école · Faire commun

Patrick Degeorges en causerie avec Raphaële Jeune, David gé Bartoli et Ewen Chardronnet.

Plénière & soirée

17h · Quel futur pour l’Assemblée des sols en Bretagne ?

Mise en commun et présentation de la PAC — Pratiques d’Alliance et de Circulation.

19h · Cidre et jus de pommes du territoire

19h30 · Vermeille

Florence Jou & Serge Teyssot-Gay

Concert littéraire entre voix et guitare, autour de la sécheresse du Sud, des vignes brûlées et de la résistance des humains et des non-humains.

20h30 · Repas partagé · Dick et Guy-Charles, musique country

21h30 · Poutr · Quentin Aurat

À partir de 22h · DJ set

Samedi 29 août · Repas sur réservation

Manger à Kerminy

Midi · 10 €

1 crêpe salée garnie au choix + 1 crêpe sucrée + 1 boisson.

Soir · 10 €

Rougail saucisse et riz, ou option végétarienne avec pommes de terre, pesto d’herbes, tartare d’algues et légumes au barbecue + 1 boisson.

Réservation indispensable

Appelez ou envoyez un SMS au

06 24 63 41 03

en indiquant votre nom et le nombre de repas.

Dimanche 30 août · Port de Bélon · Riec-sur-Bélon

De Kerminy au Bélon

14h · Accueil sur le site

14h30 · Huîtres plates : de l’abondance à la rareté

Ewen Chardronnet et Dr Christine Ewers.

16h30 · Douar Tan Mor — Terre · Feu · Mer

Malo Legrand

Une cuisson expérimentale sur l’estran où argile, feu, air, sel et marée deviennent acteurs de la transformation.

Clôture · dégustation d’huîtres, cidre local et musique

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Trois jours pour faire circuler des savoirs, des gestes et des expériences, et remettre les sols au centre de nos manières d’habiter un territoire.

Kerminy