Troc et puces Puériculture Rosporden
Troc et puces Puériculture Rosporden dimanche 1 novembre 2026.
Rosporden
Troc et puces Puériculture
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Organisé par la crèche multi associative Les Bisounours .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 7 65 21 30 73
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English : Troc et puces Puériculture
L’événement Troc et puces Puériculture Rosporden a été mis à jour le 2026-04-29 par OTC CCA
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