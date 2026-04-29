Rosporden

Troc et puces Puériculture

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Organisé par la crèche multi associative Les Bisounours .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 7 65 21 30 73

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English : Troc et puces Puériculture

L’événement Troc et puces Puériculture Rosporden a été mis à jour le 2026-04-29 par OTC CCA