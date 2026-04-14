Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine

Chapelle de Locjean Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Vendredis Sur une voie romaine avec Florence Delneufcourt.

Dite localement Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine

L’événement Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA