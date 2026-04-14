Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden vendredi 24 juillet 2026.
Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine
Chapelle de Locjean Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14
Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.
Les Vendredis Sur une voie romaine avec Florence Delneufcourt.
Dite localement
English : Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine
L’événement Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA
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