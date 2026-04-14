Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden mardi 14 juillet 2026.
Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.
Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Patrick Lebègue
Chaussures de marche recommandées.
Chapelle de la Véronique et la Motte féodale de Goarlot ( Bannalec)
La chapelle de la Véronique en Bannalec, édifiée en 1610, fut bâtie par François de Kerhohënt et son épouse Jeanne de Botigneau, seigneur et dame de Goarlot.
La motte féodale de Goarlot, seigneurie suzeraine de Kernével jouxte le manoir-métairie du même nom.
Les propriétaires actuels en ont relevé les bâtiments il y a 40 ans.
RDV Chapelle de la Véronique en Bannalec .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52
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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot
L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA
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