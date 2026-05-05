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Fête du printemps : la faune et la flore des étangs, Place du 8 Mai 1945 Rosporden, Rosporden

Fête du printemps : la faune et la flore des étangs, Place du 8 Mai 1945 Rosporden, Rosporden samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place du 8 Mai 1945 Rosporden

Adresse : Place du 8 Mai 1945 Rosporden

Ville : 29140 Rosporden

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Fête du printemps : la faune et la flore des étangs Samedi 30 mai, 14h00 Place du 8 Mai 1945 Rosporden Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Programmation à venir

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