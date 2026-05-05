Fête du printemps : la faune et la flore des étangs, Place du 8 Mai 1945 Rosporden, Rosporden
Fête du printemps : la faune et la flore des étangs, Place du 8 Mai 1945 Rosporden, Rosporden samedi 30 mai 2026.
Fête du printemps : la faune et la flore des étangs Samedi 30 mai, 14h00 Place du 8 Mai 1945 Rosporden Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Programmation à venir
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Place du 8 Mai 1945 Rosporden Place du 8 Mai 1945 Rosporden Rosporden 29140 Kernével Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2382851212234502/ »}] https://www.facebook.com/events/2382851212234502/
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