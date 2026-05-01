Fête du Printemps Rosporden
Fête du Printemps Rosporden dimanche 31 mai 2026.
Rosporden
Fête du Printemps
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
De nombreuses animations et activités gratuites pour petits et grands.
Programme complet sur le site de la mairie de Rosporden .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne
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English : Fête du Printemps
L’événement Fête du Printemps Rosporden a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA
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