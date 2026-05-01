Rosporden

Fête du Printemps

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

De nombreuses animations et activités gratuites pour petits et grands.

Programme complet sur le site de la mairie de Rosporden .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

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English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Rosporden a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA