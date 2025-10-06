Exode(s) Djamil le Schlag Centre Culturel de Rosporden Rosporden

Exode(s) Djamil le Schlag

Centre Culturel de Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

HUMOUR

Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.

Avec sa vision décomplexée et survoltée, Djamil Le Schlag vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension. Dans Exode(s), il revient sur la multitude de cheminements qui ont jalonné son parcours de la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété. De ses différentes expériences il en tire la conclusion suivante le mouvement c’est la vie. Il invite donc chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, car ce sont les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme.

Public adulte

Durée 1h20.

DISTRIBUTION Djamil Le Schlag .

