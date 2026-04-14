La Savonnette Kernevelloise, Complexe Sportif de La Boissière, Rosporden

La Savonnette Kernevelloise Dimanche 24 mai, 10h00 Complexe Sportif de La Boissière Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

Viens tenter de décrocher LE trophée

Inscriptions ouvertes !

1- Ci-dessous le lien de téléchargement du dossier d’inscription :

https://drive.google.com/drive/folders/17eyB3zz8pyzreoUihqN2ClpUm3fUBvYs?usp=drive_link

2- Puis le Google form à compléter :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEwq93CS2n6VQXRjWwar-sVM-aKHy546sa8gUwyFfWXJHSnA/viewform?usp=header

Dimanche 24 mai 2026

Kernevel, stade de la Grande Boissière

‍♂️ Entre amis, collègues ou en famille — toutes les équipes sont les bienvenues !

N’hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes prêt(e)s à décrocher ce trophée

Nous répondons à toutes vos questions : cdfkernevel@gmail.com

L’équipe de la Savonnette Kerneveloise

https://www.facebook.com/events/863395506572211/

Complexe Sportif de La Boissière 5 Rue de la Grande Boissière, 29140 Rosporden, France Rosporden 29140 Kernével Finistère Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Dossier inscription 2026 – Google Drive », « provider_name »: « Google Drive », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/drive/folders/17eyB3zz8pyzreoUihqN2ClpUm3fUBvYs?usp=drive_link », « height »: 400}, « link »: « https://drive.google.com/drive/folders/17eyB3zz8pyzreoUihqN2ClpUm3fUBvYs?usp=drive_link »}, {« link »: « mailto:cdfkernevel@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/863395506572211/ »}] https://www.facebook.com/events/863395506572211/

Viens tenter de décrocher LE trophée