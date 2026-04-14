La Savonnette Kernevelloise, Complexe Sportif de La Boissière, Rosporden
La Savonnette Kernevelloise, Complexe Sportif de La Boissière, Rosporden dimanche 24 mai 2026.
La Savonnette Kernevelloise Dimanche 24 mai, 10h00 Complexe Sportif de La Boissière Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00
Viens tenter de décrocher LE trophée
Inscriptions ouvertes !
1- Ci-dessous le lien de téléchargement du dossier d’inscription :
https://drive.google.com/drive/folders/17eyB3zz8pyzreoUihqN2ClpUm3fUBvYs?usp=drive_link
2- Puis le Google form à compléter :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEwq93CS2n6VQXRjWwar-sVM-aKHy546sa8gUwyFfWXJHSnA/viewform?usp=header
Dimanche 24 mai 2026
Kernevel, stade de la Grande Boissière
♂️ Entre amis, collègues ou en famille — toutes les équipes sont les bienvenues !
N’hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes prêt(e)s à décrocher ce trophée
Nous répondons à toutes vos questions : cdfkernevel@gmail.com
L’équipe de la Savonnette Kerneveloise
https://www.facebook.com/events/863395506572211/
Complexe Sportif de La Boissière 5 Rue de la Grande Boissière, 29140 Rosporden, France Rosporden 29140 Kernével Finistère Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «
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