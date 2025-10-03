Haendel Ensemble Amalthée Église de Kernével Rosporden

Haendel Ensemble Amalthée

Église de Kernével Ou église Notre-dame de Rosporden Rosporden Finistère

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

MUSIQUE BAROQUE

L’ensemble Amalthée revient à Rosporden pour présenter la vie de grands compositeurs baroques. Cette fois, c’est le parcours extraordinaire de Haendel que les artistes raconteront en musique de sa jeunesse modeste en Allemagne à sa vie de musicien de cour du Roi d’Angleterre, en passant par ses premiers pas de compositeur à l’âge de onze ans et par la splendeur de ses œuvres de maturité. Le public sera invité à rencontrer plusieurs de ses amis et rivaux, talentueux musiciens ou duellistes occasionnels ! Haendel, grand voyageur, et fin connaisseur de la musique de son temps, nourri des influences allemandes, italiennes, françaises, anglaises et baroques, incarne à merveille l’idéal de l’homme du XVIIIe siècle flamboyant, colérique, doux, rassurant, bon vivant et surtout habité par une joie de vivre contagieuse !

Tout public dès 12 ans.

Durée 1h15.

DISTRIBUTION Joris Van den Hauwe (hautbois), Caroline Chardonnet-Méniel (violon) , Luc Tooten (violoncelle), et Olivier Chardonnet (clavecin). .

