Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Rosporden une histoire industrielle

Kerminy Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Ce n’est pas par hasard si cette balade dans les rues de Rosporden part de la gare. Quand le chemin de fer arrive en 1863, il est un élément essentiel de la vie économique de la cité qui devient un important nœud ferroviaire par lequel transitent marchandises et voyageurs. Bourg agricole, Rosporden se développe avec la création d’entreprises liées à l’agriculture( beurreries, biscuiteries, conserveries , salaisons) ou pas ( tréfileries, cirage et produits d’entretien, chaussures ).

C’est cette histoire que nous vous proposons d’évoquer en déambulant dans les rues de la cité des étangs .

Les mercredis du 8 juillet au 12 août. .

Kerminy Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Rosporden une histoire industrielle

L’événement Les Estivales d’ HPPR Rosporden une histoire industrielle Rosporden a été mis à jour le 2026-04-29 par OTC CCA