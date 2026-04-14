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Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Chapelle la Véronique

Ville : 29140 Rosporden

Département : Finistère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot

Chapelle la Véronique Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Patrick Lebègue
Chaussures de marche recommandées.

RDV Chapelle de La Véronique en Bannalec   .

Chapelle la Véronique Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52 

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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot

L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA

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