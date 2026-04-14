Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot

Chapelle la Véronique Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs

– Avec Patrick Lebègue

Chaussures de marche recommandées.

RDV Chapelle de La Véronique en Bannalec .

Chapelle la Véronique Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot

L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle de la Véronique et la motte féodale de Goarlot Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA