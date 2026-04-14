Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Château de Kerminy

Kerminy Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs

– Avec Patrick Lebègue et Monique Talec

Chaussures de marche recommandées.

Château de Kerminy

La seigneurie nous est connue depuis 1379, lors de la guerre de Succession.

L’antique manoir a, durant un temps, cohabité avec le nouveau château de la findu XVII siècle, puis le premier a été arasé après la Révolution.

RDV château de Kerminy .

Kerminy Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Château de Kerminy

L’événement Les Estivales d’ HPPR Château de Kerminy Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA