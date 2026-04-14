Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle du Moustoir et le manoir de Kermadéoua

Chapelle de Locjean Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:30:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs

– Avec Patrick Lebègue

Chaussures de marche recommandées.

Chapelle du Moustoir et le manoir de Kermadéoua

La chapelle Saint-Maurice du Moustoir en Kernével, achevée en 1538, aurait été construite sur un ermitage repris par les Templiers puis les Cisterciens de l’abbaye de Carnoët fondée par Saint-Maurice.

Située sur la voie romaine Quimper Vannes, cette chapelle était une halte pour les pélerins du Tro Breiz.

Le manoir de Kermadéoua fut bâti par les Goardet, famille issue de l’évêché de Nantes. L’un d’eux fut recteur

de la paroisse de Kernével pendant près de 50 ans au XVII siècle. Le manoir est remarquable par sa tour et son pigeonnier

RDV Chapelle du Moustoir en Kernével .

Chapelle de Locjean Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle du Moustoir et le manoir de Kermadéoua

L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle du Moustoir et le manoir de Kermadéoua Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA