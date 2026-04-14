Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden mardi 4 août 2026.
Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével
Chapelle de Locjean Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:30:00
fin : 2026-08-04 18:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.
Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Patrick Lebègue
Chaussures de marche recommandées.
Chapelle Sainte Yvonne en Kernével
Erigée en 1706 par Charles Robert, comte de Kermeno et baron de Goarlot. La tradition orale suggère qu’elle aurait été
bâtie afin de remplacer une chapelle ruinée connue sous le vocable de Saint-Diboan, naguère située en contrebas au sud-est de Quistinit.
L’association pour la sauvegarde de la chapelle a contribué à la restauration complète de l’édifice. Ainsi, vous
pourrez contempler le magnifique travail effectué notamment sur la charpente.
RDV Chapelle Sainte Yvonne en Kernével .
Chapelle de Locjean Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével
L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA
À voir aussi à Rosporden (Finistère)
- Il étang de rire Centre culturel Rosporden 25 avril 2026
- Voie verte Rosporden Concarneau Rosporden Finistère 1 mai 2026
- Voie verte Rosporden Carhaix Rosporden Finistère 1 mai 2026
- Circuit de Pierre Loti Rosporden Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT de Locjean Rosporden Finistère 1 mai 2026