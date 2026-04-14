Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével

Chapelle de Locjean Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:30:00

fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs

– Avec Patrick Lebègue

Chaussures de marche recommandées.

Chapelle Sainte Yvonne en Kernével

Erigée en 1706 par Charles Robert, comte de Kermeno et baron de Goarlot. La tradition orale suggère qu’elle aurait été

bâtie afin de remplacer une chapelle ruinée connue sous le vocable de Saint-Diboan, naguère située en contrebas au sud-est de Quistinit.

L’association pour la sauvegarde de la chapelle a contribué à la restauration complète de l’édifice. Ainsi, vous

pourrez contempler le magnifique travail effectué notamment sur la charpente.

RDV Chapelle Sainte Yvonne en Kernével .

Chapelle de Locjean Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52

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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével

L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA