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Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden mardi 4 août 2026.

Adresse : Chapelle de Locjean

Ville : 29140 Rosporden

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével

Chapelle de Locjean Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:30:00
fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Patrick Lebègue
Chaussures de marche recommandées.

Chapelle Sainte Yvonne en Kernével

Erigée en 1706 par Charles Robert, comte de Kermeno et baron de Goarlot. La tradition orale suggère qu’elle aurait été
bâtie afin de remplacer une chapelle ruinée connue sous le vocable de Saint-Diboan, naguère située en contrebas au sud-est de Quistinit.
L’association pour la sauvegarde de la chapelle a contribué à la restauration complète de l’édifice. Ainsi, vous
pourrez contempler le magnifique travail effectué notamment sur la charpente.

RDV Chapelle Sainte Yvonne en Kernével   .

Chapelle de Locjean Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 27 00 54 52 

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English : Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével

L’événement Les Estivales d’ HPPR Chapelle Ste Yvonne en Kernével Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA

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