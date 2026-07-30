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AGENDA · Rosporden

Sortie Nature petites bêtes de l’eau douce Rosporden

mercredi 16 septembre 2026 · Rosporden

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
29140 Rosporden
Département
Finistère
Tarif

Rosporden

Sortie Nature petites bêtes de l’eau douce

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

À l’ombre de la végétation et au bord des étangs, profitez de la fraîcheur de ce cadre paisible pour partir à la découverte des petites bêtes de l’eau douce. Épuisette à la main, les enfants exploreront cet univers discret à la recherche de larves de libellules, notonectes, dytiques et autres habitants des mares et des étangs. Une animation ludique pour observer, identifier et mieux comprendre la vie foisonnante qui se cache sous la surface de l’eau.

Spécial enfants
Ces animations sont spécialement destinées aux enfants, qui doivent être accompagnés par un parent.
Réservation obligatoire la veille avant 12h.
Durée 1h30. Animation accueillant 20 personnes maximum.

lieu de Rendez Vous transmis au moment de l’inscription   .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Sortie Nature petites bêtes de l’eau douce Rosporden a été mis à jour le 2026-07-30 par OTC CCA

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