Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden mardi 4 août 2026.
Rosporden
Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine
Chapelle de Locjean Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:30:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.
Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Florence Delneufcourt
Chaussures de marche recommandées.
Dite localement
English : Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine
L’événement Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA
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