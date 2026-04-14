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Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden mardi 4 août 2026.

Adresse : Chapelle de Locjean

Ville : 29140 Rosporden

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Rosporden

Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine

Chapelle de Locjean Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:30:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Visites guidées gratuites à Rosporden et Melgven du 7 juillet au 14 août.

Les Mardis Chapelles et Manoirs
– Avec Florence Delneufcourt
Chaussures de marche recommandées.

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English : Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine

L’événement Les Estivales d’ HPPR Balade sur une voie Romaine Rosporden a été mis à jour le 2026-04-14 par OTC CCA

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