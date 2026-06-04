L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna Rosporden
L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna Rosporden vendredi 7 août 2026.
Rosporden
L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
19h00 Cabaret Circus
21h00 -CZEREMSZYNA
Groupe folk polonais emblématique, il revisite ses racines avec un son moderne et lance sa tournée à Rosporden.
Sur place Buvette, moules frites saucisses Centre Culturel de Rosporden .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna Rosporden a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA
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