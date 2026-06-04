L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna Rosporden vendredi 7 août 2026.

Rosporden

L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h00 Cabaret Circus

21h00 -CZEREMSZYNA

Groupe folk polonais emblématique, il revisite ses racines avec un son moderne et lance sa tournée à Rosporden.

Sur place Buvette, moules frites saucisses Centre Culturel de Rosporden .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement L’été Sur l’ Aven- Cabaret Circus et Czeremszyna Rosporden a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA