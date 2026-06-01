Saint-Loup-sur-Aujon

L’assemblée générale de la Maison de Courcelles

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

La Maison de Courcelles rassemble tout ses adhérents et publics pour une assemblée générale ordinaire. Ouvert à toutes et à tous ! .

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61

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English :

L’événement L’assemblée générale de la Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-05-27 par Antenne du Pays de Langres