L’assemblée générale de la Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon
L’assemblée générale de la Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon samedi 6 juin 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
L’assemblée générale de la Maison de Courcelles
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
La Maison de Courcelles rassemble tout ses adhérents et publics pour une assemblée générale ordinaire. Ouvert à toutes et à tous ! .
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’assemblée générale de la Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-05-27 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Saint-Loup-sur-Aujon (Haute-Marne)
- Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon 19 juillet 2026
- 24e vide-greniers de Saint-Loup-sur-Aujon Saint-Loup-sur-Aujon 2 août 2026