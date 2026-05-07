L’association Braud Matériel de Récolte ouvre ses portes Musée Braud Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

L’association Braud Matériel de Récolte ouvre ses portes

Musée Braud 35 bis Rue d’Ancenis Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

L’association Braud Matériel de Récolte ouvre ses portes ce week-end

Le musée présente l’histoire de Braud et expose près de 50 machines de récolte.

Le musée récolte ouvre le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h30, et ce jusqu’à fin septembre 2026.

Attention en cas de fortes chaleurs, le musée peut exceptionnellement fermer certains week-ends. Si c’est le cas, le musée communique sur les week-ends de fermeture exceptionnelle sur sa page facebook Braud matériel de récolte (https://www.facebook.com/BraudMateriel). .

Musée Braud 35 bis Rue d’Ancenis Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 90 20 40 musee.l.aventure.braud@gmail.com

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English :

The Braud Harvest Equipment Association is opening its doors this weekend

L’événement L’association Braud Matériel de Récolte ouvre ses portes Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis