Vallons-de-l’Erdre

Festival Adjololo

352 Chemin des Fromentinières Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Toute l’équipe Adjololo est heureuse de vous annoncer la programmation de la 18e édition de son festival. Venez profiter d’un festival autour des musiques du monde.

Le festival Adjololo est une fête dans un lieu dédié à l’accueil en résidence d’artistes locaux et internationaux.

Vendredi 3 juillet

Sunday of Swing duo (Swing)

Tribeqa (world jazz)

Retour d’est (balkan funk)

Samedi 4 juillet

Cand’elles (musique cubaine)

LO’JO (chansons apatrides)

Kunbe (afro rock)

Rudy roots (DJ set reggae)

Ouverture des portes à 19h tous les soirs.

Restauration, bar et camping sur place.

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents.

Pour des raisons de sécurité, les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le site. .

352 Chemin des Fromentinières Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 71 59 96 contact@adjololo.com

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English :

The Adjololo team is delighted to announce the program for the 18th edition of its festival. Come and enjoy a festival of world music.

L’événement Festival Adjololo Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis