Festival Adjololo Vallons-de-l’Erdre
Festival Adjololo Vallons-de-l’Erdre vendredi 3 juillet 2026.
Vallons-de-l’Erdre
Festival Adjololo
352 Chemin des Fromentinières Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Toute l’équipe Adjololo est heureuse de vous annoncer la programmation de la 18e édition de son festival. Venez profiter d’un festival autour des musiques du monde.
Le festival Adjololo est une fête dans un lieu dédié à l’accueil en résidence d’artistes locaux et internationaux.
Vendredi 3 juillet
Sunday of Swing duo (Swing)
Tribeqa (world jazz)
Retour d’est (balkan funk)
Samedi 4 juillet
Cand’elles (musique cubaine)
LO’JO (chansons apatrides)
Kunbe (afro rock)
Rudy roots (DJ set reggae)
Ouverture des portes à 19h tous les soirs.
Restauration, bar et camping sur place.
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents.
Pour des raisons de sécurité, les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le site. .
352 Chemin des Fromentinières Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 71 59 96 contact@adjololo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Adjololo team is delighted to announce the program for the 18th edition of its festival. Come and enjoy a festival of world music.
L’événement Festival Adjololo Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique)
- Ô Mauvais Buisson Festival Vallons-de-l’Erdre 29 mai 2026
- Scrabble en duplicate Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre 5 juin 2026
- Concert et soirée moules frites Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre 5 juin 2026
- Visite du jardin du Manoir de Ghaisne Rendez-vous aux jardins Manoir de Ghaisne Vallons-de-l’Erdre 6 juin 2026
- Ouverture du moulin de la Charlotte Rendez-vous aux jardins Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 6 juin 2026