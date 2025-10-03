Visite du jardin du Manoir de Ghaisne Rendez-vous aux jardins Manoir de Ghaisne Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Visite du jardin du Manoir de Ghaisne Rendez-vous aux jardins

Manoir de Ghaisne 15 Rue du Presbytère Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Au pied d’un manoir de la Renaissance. Création de nouveaux jardins (6 ans) d’inspirations italiennes et anglaises avec mise en valeur d’une petite ruine en pierre.

En présence des propriétaires-jardiniers, découverte du jardin en cours de création ; jardin d’inspiration italienne et anglaise mis en valeur par l’architecture du Manoir de Ghaisne, construit aux XV et XVI en Anjou et inscrit aux Monuments historique depuis 1968.

Entrée libre.

Gratuit. .

Manoir de Ghaisne 15 Rue du Presbytère Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 78 78 31

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English :

At the foot of a Renaissance manor house. Creation of new gardens (6 years) of Italian and English inspiration, highlighting a small stone ruin.

L’événement Visite du jardin du Manoir de Ghaisne Rendez-vous aux jardins Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis