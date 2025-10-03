Ouverture du moulin de la Charlotte Rendez-vous aux jardins Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Ouverture du moulin de la Charlotte Rendez-vous aux jardins

Moulin de la Charlotte 14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le moulin de la Charlotte ouvre ses portes les 6 et 7 juin 2026 à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, sur le thème de la vue. Venez y découvrir un jardin fleuri éphémère et les plans du futur jardin en cours de création.

Des activités en lien avec la vue se dérouleront tout le week-end

– Des peintres seront présents pour peindre dans le jardin, venez en faire de même !

– Des ateliers d’astronomie vous feront permettront de préparer l’éclipse solaire de cet été.

– Dimanche après-midi repartez avec votre bouquet des fleurs du jardin, confectionné avec l’aide de l’association l’Outil en main.

Petite restauration et buvette. .

Moulin de la Charlotte 14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 77 97 moulindelacharlotte@gmail.com

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English :

The Moulin de la Charlotte will be opening its doors on June 6 and 7, 2026, for the Rendez-vous aux jardins, on the theme of views. Come and discover an ephemeral flower garden and the plans for the future garden currently being created.

L’événement Ouverture du moulin de la Charlotte Rendez-vous aux jardins Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis