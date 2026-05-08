Vernissage Exposition Rétive MAT Vallons-de-l’Erdre
Vernissage Exposition Rétive MAT Vallons-de-l’Erdre dimanche 7 juin 2026.
Vallons-de-l’Erdre
Vernissage Exposition Rétive MAT
Ferme Ty Mad’Bio Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis et le Centre Claude Cahun ont le plaisir de vous inviter au vernissage des expositions Rétive le dimanche 7 juin à la Ferme Ty Mad’Bio.
Ces expositions, réparties dans 3 lieux de vie du Pays d’Ancenis, réunissent deux projets photographiques issus de résidences menées en 2024 et 2025. Nathyfa Michel a arpenté les bords de l’Erdre et de la Loire. Jérôme Blin, lui, a parcouru le fleuve Maroni dans l’Ouest Guyanais. Nathyfa cherche l’eau de Nantes à Freigné ; elle est souvent absente, disciplinée, privatisée. Jérôme la trouve en Guyane mais le fleuve s’est retiré, révélant son lit comme une plaie ouverte. Ces deux inventaires de rivières rétives et parfois invisibles se répondent à la Brasserie Cali. Au Moulin de Bel Air, deux diptyques intimistes nous invitent à partager ce qui lie les vivantes à la mémoire des lieux. Le troisième volet prend la forme d’un parcours d’un bâtiment à l’autre de la Ferme Ty MaD’ Bio. S’y rencontrent des gestes d’attention aux plantes, pluies, mares et à celles et ceux qui en prennent soin.
Co-production Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis + Centre Claude Cahun
Partenaires Maison Julien Gracq, Maison de la Photographie Guyane-Amazonie, Moulin de Bel Air, Brasserie Cali, Ferme Ty MaD’ Bio, Les Champs Libres
Expositions de Jérôme Blin et Nathyfa Michel
Du 22.05 au 30.08.26
Joué-sur-Erdre et Freigné Vallons de l’Erdre .
Ferme Ty Mad’Bio Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com
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English :
The MAT center d’art contemporain du Pays d’Ancenis and the Centre Claude Cahun are pleased to invite you to the opening of the Rétive exhibitions on Sunday June 7 at the Ty Mad’Bio Farm.
L’événement Vernissage Exposition Rétive MAT Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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