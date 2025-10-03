Scrabble en duplicate Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Scrabble en duplicate Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre vendredi 3 octobre 2025.

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-12-05

2025-10-03 2025-12-05

Le scrabble en duplicate se joue avec un même tirage pour tous les joueurs. Le mot faisant le meilleur score est posé sur le plateau. Chaque joueur doit apporter son jeu.

Inscription conseillée. .

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Duplicate scrabble is played with the same draw for all players. The word with the highest score is placed on the board. Each player must bring his or her own set.

German :

Duplicate Scrabble wird mit demselben Zug für alle Spieler gespielt. Das Wort mit der höchsten Punktzahl wird auf das Spielfeld gelegt. Jeder Spieler muss sein eigenes Spiel mitbringen.

Italiano :

Lo Scarabeo duplicato si gioca con la stessa estrazione per tutti i giocatori. La parola con il punteggio più alto viene posizionata sul tabellone. Ogni giocatore deve portare il proprio set.

Espanol :

El scrabble por duplicado se juega con el mismo sorteo para todos los jugadores. La palabra con mayor puntuación se coloca en el tablero. Cada jugador debe traer su propio juego.

