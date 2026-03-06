Ô Mauvais Buisson Festival Vallons-de-l’Erdre

Ô Mauvais Buisson Festival

Étang de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 30.99 – 30.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Cette année, le festival Ô Mauvais Buisson revient à Maumusson et fêtera ses 20 ans !

Ô Mauvais Buisson revient en 2026 pour une édition spéciale ✨️ 20 ans = 2 jours 2 soirées musicales et pleines de surprises pour souffler nos bougies.

Au programme

Vendredi 29 mai:

The Rumjacks

Bardix Le Gaulois

Les P’tits fils de Jeanine

Make Over

Cold Capsule

Samedi 30 mai

Petit Biscuit

Les Tambours du Bronx

Didier Super

La Route des Airs

Golden Parachute

Les Diggers

Stick 7

Bar et restauration sur place. .

Étang de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 80 97 24 omauvaisbuisson@hotmail.fr

English :

This year, the Ô Mauvais Buisson festival returns to Maumusson to celebrate its 20th anniversary!

