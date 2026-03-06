Ô Mauvais Buisson Festival Vallons-de-l’Erdre
Ô Mauvais Buisson Festival
Étang de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 30.99 – 30.99 – EUR
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
2026-05-29
Cette année, le festival Ô Mauvais Buisson revient à Maumusson et fêtera ses 20 ans !
Ô Mauvais Buisson revient en 2026 pour une édition spéciale ✨️ 20 ans = 2 jours 2 soirées musicales et pleines de surprises pour souffler nos bougies.
Au programme
Vendredi 29 mai:
The Rumjacks
Bardix Le Gaulois
Les P’tits fils de Jeanine
Make Over
Cold Capsule
Samedi 30 mai
Petit Biscuit
Les Tambours du Bronx
Didier Super
La Route des Airs
Golden Parachute
Les Diggers
Stick 7
Bar et restauration sur place. .
Étang de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 80 97 24 omauvaisbuisson@hotmail.fr
English :
This year, the Ô Mauvais Buisson festival returns to Maumusson to celebrate its 20th anniversary!
L’événement Ô Mauvais Buisson Festival Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-03-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis