Concert et soirée moules frites Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Concert et soirée moules frites Guinguette de l’Auberge du Prieuré

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’auberge du Prieuré Gourmand vous propose une soirée moules frites le vendredi 5 juin !

Concert Brasil Percusao et soirée moules frites. .

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 07 03 45 apg.bonneouvre@gmail.com

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English :

The Auberge du Prieuré Gourmand invites you to an evening of mussels and French fries on Friday June 5!

L’événement Concert et soirée moules frites Guinguette de l’Auberge du Prieuré Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis