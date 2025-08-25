L’envolée des rêves duo symbiose VallonScènes Salle Saint-Clément Vallons-de-l’Erdre

Salle Saint-Clément 3 Rue du Soleil Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

2026-06-12

Un spectacle féérique tout public et familial avec de la danse de l’acrobatie, de l’équilibre, de la magie, des grandes illusions et des numéros lumineux.

Vallons-de-l’Erdre est fier de programmer ce duo local, venant tout droit de Saint-Sulpice-des-Landes.

Entrez dans un monde où le réel se mêle à l’imaginaire. Un divertissement coloré, poétique et rythmé. .

Salle Saint-Clément 3 Rue du Soleil Vallons-de-l'Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

English :

A magical show for the whole family, featuring dance, acrobatics, balance, magic, grand illusions and light shows.

German :

Eine märchenhafte Show für alle Zuschauer und Familien mit Tanz, Akrobatik, Balance, Zauberei, großen Illusionen und Lichtnummern.

Italiano :

Uno spettacolo magico per tutta la famiglia, con danza, acrobazie, equilibrismi, magia, grandi illusioni e giochi di luce.

Espanol :

Un espectáculo mágico para toda la familia, con danza, acrobacias, equilibrios, magia, grandes ilusiones y juegos de luces.

