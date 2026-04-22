L’atelier aquarelle de Gat Kundera La Comtoiserie Nancray

Nancray

L’atelier aquarelle de Gat Kundera

La Comtoiserie 29 Rue de Vaire Nancray Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Une opportunité de découvrir l’univers poétique de l’artiste Gat Kundera s’offre aux amateurs d’art et de pratique créative.

À la Comtoiserie qui se trouve à Nancray, un atelier d’aquarelle de trois heures est organisé à La Comtoiserie. Cette session, accessible à tous les niveaux, inclut la fourniture du matériel ainsi qu’un goûter.

L’occasion de s’initier ou de perfectionner sa technique dans un cadre convivial. .

La Comtoiserie 29 Rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lacomtoiserie25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’atelier aquarelle de Gat Kundera

L’événement L’atelier aquarelle de Gat Kundera Nancray a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON