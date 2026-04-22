L’atelier aquarelle de Gat Kundera La Comtoiserie Nancray
L’atelier aquarelle de Gat Kundera La Comtoiserie Nancray samedi 30 mai 2026.
Nancray
L’atelier aquarelle de Gat Kundera
La Comtoiserie 29 Rue de Vaire Nancray Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Une opportunité de découvrir l’univers poétique de l’artiste Gat Kundera s’offre aux amateurs d’art et de pratique créative.
À la Comtoiserie qui se trouve à Nancray, un atelier d’aquarelle de trois heures est organisé à La Comtoiserie. Cette session, accessible à tous les niveaux, inclut la fourniture du matériel ainsi qu’un goûter.
L’occasion de s’initier ou de perfectionner sa technique dans un cadre convivial. .
La Comtoiserie 29 Rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lacomtoiserie25@gmail.com
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English : L’atelier aquarelle de Gat Kundera
L’événement L’atelier aquarelle de Gat Kundera Nancray a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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