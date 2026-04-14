Veillée sonore – séance d’écoute immersive de paysages sonores, Musée des Maisons Comtoises, Nancray

Veillée sonore – séance d’écoute immersive de paysages sonores Samedi 23 mai, 19h30 Musée des Maisons Comtoises Doubs

Durée : 90 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Veillée sonore – séance d’écoute immersive de paysages sonores, par Aurélien Bertini, Olivier Toulemonde et Chloé Truchon

Qui a dit que la nuit, les campagnes se blottissaient dans le silence ?

Cette veillée est une invitation à une écoute collective des sons de la nuit. A l’intérieur d’un dispositif immersif de 8 haut-parleurs, les auditeurs et auditrices découvrent des créations sonores sélectionnées et diffusées en direct par l’association Magnétophonie.

On y entendra des documentaires, des créations radiophoniques et des paysages sonores, qui explorent chacun une facette du monde sonore de la nuit.

Il y sera question de silence, de rêve éveillé, de bruissements et de craquements invisibles, du réveil bruyant des animaux nocturnes et de la douce inquiétude de l’obscurité.

Musée des Maisons Comtoises Rue du Musee, 25360 Nancray, France Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381552977 https://www.maisons-comtoises.org Aux portes du Jura, à 15 minutes de Besançon, le musée parc de Nancray est une invitation à découvrir la Franche-Comté à travers son histoire, ses Hommes, son architecture, ses savoir-faire, son agriculture et ses enjeux. Au gré des visites de fermes, d’ateliers d’artisans et de fruitière à comté, datant du XVIIe au XIXe siècle et parfaitement restaurés, meublés et outillés, découvrez comment l’économie rurale et les savoir-faire ont façonné la vie de leurs habitants depuis 350 ans.

Dans le prolongement des visites des intérieurs, les 8 jardins thématiques sont une invitation à la flânerie et à la détente. Le cheptel du musée composé d’animaux domestiques participe au plaisir de visite et à la gestion écologique du parc. Prairies fleuries, verger, mare, land-art ponctuent le parcours.

Expositions, évènements et animations quotidiennes sont sources d’inspirations saisonnières et invitent à revenir au musée pour se déconnecter et se ressourcer ! Accessible en voiture et par bus depuis Besançon, ligne 81 du réseau Ginko. Parking gratuit. Aire de camping car gratuite.

Veillée sonore – séance d’écoute immersive de paysages sonores, par Aurélien Bertini, Olivier Toulemonde et Chloé Truchon

© Association Magnétophonie