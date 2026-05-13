Nancray

Les récits vivants

Musée des maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Journées éco-poétiques entre créations artistiques et sciences du vivant

Le musée accueille les Récits Vivants, festival tout public et transdisciplinaire, né du désir de tisser des liens entre savoirs sensibles et savoirs scientifiques.

Artistes, scientifiques et publics se réunissent autour de la question inspirante du vivant, de ses complexités et de ses métamorphoses.

Savoir s’orienter est la thématique de cette 4e édition des défis environnementaux aux nouvelles façons d’habiter la Terre, cherchons ensemble des manières de s’orienter et d’agir dans un paysage en mutation.

AU PROGRAMME

– Conférences hybridées (arts & sciences)* avec notamment Olivier HAMANT, Jean-Philippe PIERRON, Jérémy FROIDEVAUX

– Concerts dessinés autour de Giono*

– Samedi après-midi et dimanche après-midi impromptus autour de Giono (textes, dessin, musique), avec notamment trois musiciens bisontins également enseignants au Conservatoire

– Samedi à 19h00 apéro musical avec le groupe bisontin Forro das Galhinas (groupe d’Agathe Llorca)

– Spectacle sonore & escapades audionaturalistes

– Entresort

– Balades écopoétiques guidées ou en autonomie dans le parc du musée, avec des étudiants de l’ISBA (Institut supérieur des Beaux-Arts) et du CRR (Conservatoire à rayonnement régional)* .

Musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les récits vivants

L’événement Les récits vivants Nancray a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON