Argentat-sur-Dordogne

L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine

Salles des Confluences Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle de fin d’année des élèves de Carole Maja, ouvert à toutes et à tous! .

Salles des Confluences Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 47 54 94

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English : L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine

L’événement L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme