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L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne

L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne

L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salles des Confluences

Ville : 19400 Argentat-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Argentat-sur-Dordogne

L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine

Salles des Confluences Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Spectacle de fin d’année des élèves de Carole Maja, ouvert à toutes et à tous!   .

Salles des Confluences Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 47 54 94 

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English : L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine

L’événement L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme

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