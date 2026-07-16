UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Rue des Sables-d'Olonne · Nantes

L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Rue des Sables-d'Olonne
Adresse
Rue des Sables-d'Olonne
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

L’atelier de rue de Bellevue Vendredi 11 septembre, 16h00 Rue des Sables-d’Olonne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

En partenariat avec Les Petits Débrouillards
Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.
Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Rue des Sables-d’Olonne Rue des Sables-d’Olonne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec Les Petits Débrouillards. Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)