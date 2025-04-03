L’atelier des petites mains Maison de l’Entraide Luxeuil-les-Bains

L’atelier des petites mains

Maison de l’Entraide 47 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-24

Rencontrez des personnes, pour échanger et partager un moment vos connaissances en tricot, crochet, couture avec des personnes aguerries ou qui désirent apprendre. De 14h30 à 17h, à la Maison de l’Entraide, 47 Rue de Grammont.

Inscription au 06 48 43 64 71.

Gratuit jusqu’à 2 séances, puis abonnement à 15€/an par famille 20€/an .

Maison de l’Entraide 47 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 43 64 71 entraide.luxeuil@gmail.com

