L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie
mardi 21 juillet 2026 · Terre et Sienne · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez apprendre à modeler la terre et créer d’adorable animaux. ( 1h pour confectionner et 1h pour la mise en couleur).
Comme toujours le matériel est fourni et les ateliers limités à 4 participants. .
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com
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English : L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile
L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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