L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez apprendre à modeler la terre et créer d’adorable animaux. ( 1h pour confectionner et 1h pour la mise en couleur).

Comme toujours le matériel est fourni et les ateliers limités à 4 participants. .

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com

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English : L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile

L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Atelier argile Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn