L’ATELIER HEBDO Saint-Félix-de-Lodez

Informations pratiques

Saint-Félix-de-Lodez

L’ATELIER HEBDO

134 Avenue du Bosquet Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 265 – 265 – 265 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2027-01-07 2027-01-14 2027-01-21 2027-01-28 2027-02-04 2027-02-25 2027-03-04 2027-03-11

Le Sillon propose un atelier hebdomadaire de découverte et de consolidation du jeu d’acteur.ice.

Le Sillon propose un atelier hebdomadaire de découverte et de consolidation du jeu d’acteur.ice.

Ouvert à tous.tes, aussi bien débutant.es que praticien.nes plus aguerri.es, cet atelier permet, suivant ses besoins, de développer sa capacité à prendre la parole, à jongler avec ses émotions, à défendre un texte, à maîtriser et développer son énergie corporelle et vocale, à stimuler son imaginaire.

Ludivine Bluche et Brice Carayol vous proposent un travail, aussi bien individuel que collectif, avec des exercices ciblés le corps, la voix, l’espace, le partenaire, le sens choral, l’attention, la créativité, les émotions…L’accent sera mis sur la dynamique du groupe et la singularité de chacun.e.

Les échauffements et exercices seront suivis par des jeux d’improvisations et mises en situation, ainsi que du travail sur de courts extraits de scènes de différents répertoires.

L’écriture personnelle ou tout autre support textuel pourront être utilisés, suivant les envies.

L’atelier Hebdo vise avant tout à cultiver son ludisme, sa technique et sa liberté !

Ouvertes à tous.tes, dès 16 ans.

Réunion d’information avec Brice Carayol et Ludivine Bluche le jeudi 10 septembre à 18h30 à Saint-Félix-de-Lodez, salle du Cigalou (22 av. Cardinal de Fleury). Pré-inscriptions dès le mardi 25 Août auprès de la billetterie.

L’inscription comprend un abonnement six spectacles, à choisir en début de saison.

Restitution prévue le samedi 5 et/ou dimanche 6 juin 2027 à la salle des fêtes de Paulhan. .

134 Avenue du Bosquet Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29 billetterielesillon@cc-clermontais.fr

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English :

Le Sillon offers a weekly workshop designed to introduce participants to acting and help them build their skills.

L’événement L’ATELIER HEBDO Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS