Informations pratiques

Saint-Félix-de-Lodez

RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL

Avenue du Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Embarquez pour une fascinante escapade au coeur du cosmos. À travers un voyage captivant dans notre système solaire, découvrez la place de l’Homme dans l’immensité de l’Univers. Puis, à la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par une observation privilégiée de la Lune et de Saturne.

Tout public

Gratuit sur inscription

Animé par Michel Gravereau de l’association Ciel mon ami

Embarquez pour une fascinante escapade au coeur du cosmos. À travers un voyage captivant dans

notre système solaire, découvrez la place de l’Homme dans l’immensité de l’Univers. Puis, à la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par une observation privilégiée de la Lune et de Saturne.

Tout public

Gratuit sur inscription

Animé par Michel Gravereau de l’association Ciel mon ami .

Avenue du Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 66 68 00 56 biblio@mairiesaintfelixdelodez.fr

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English : RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL

Thrills and mysteries at the mediatheque. Suspense guaranteed!

L’événement RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS