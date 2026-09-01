RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL Saint-Félix-de-Lodez
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Félix-de-Lodez
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Lodez
RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL
Avenue du Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Embarquez pour une fascinante escapade au coeur du cosmos. À travers un voyage captivant dans notre système solaire, découvrez la place de l’Homme dans l’immensité de l’Univers. Puis, à la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par une observation privilégiée de la Lune et de Saturne.
Tout public
Gratuit sur inscription
Animé par Michel Gravereau de l’association Ciel mon ami
Embarquez pour une fascinante escapade au coeur du cosmos. À travers un voyage captivant dans
notre système solaire, découvrez la place de l’Homme dans l’immensité de l’Univers. Puis, à la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par une observation privilégiée de la Lune et de Saturne.
Tout public
Gratuit sur inscription
Animé par Michel Gravereau de l’association Ciel mon ami .
Avenue du Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 66 68 00 56 biblio@mairiesaintfelixdelodez.fr
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English : RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL
Thrills and mysteries at the mediatheque. Suspense guaranteed!
L’événement RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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