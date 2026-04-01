Sorges et Ligueux en Périgord

L’atelier Volumes présente Matières Expositions, démonstrations, discussions

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Matières

La prochaine exposition à l’Atelier Volumes regroupe, en plus des créations en joaillerie de Marion LeBouteiller et des sculptures en bronze de Pedro de Alves, les créations en luminaires, mobilier et objets décoratifs de Véro & Didou.

Retrouvez-nous tout le week-end pour visiter l’exposition, participer aux démonstrations et aux discussions autour des pratiques des 4 artistes.

Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Avril

10h 18h

Nocturne le samedi jusqu’à 20h .

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 22 55 42

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English : L’atelier Volumes présente Matières Expositions, démonstrations, discussions

L’événement L’atelier Volumes présente Matières Expositions, démonstrations, discussions Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux